Exhortan a Educación a revisar reglamentos para evitar discriminación; PAN se opone

Noticias de Chihuahua.-

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Deyanira Ozaeta, presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Educación para que revisen los reglamentos escolares a fin de evitar medidas de discriminación y apegarse a la Constitución, así como a los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de los jóvenes y adolescentes.

Este exhorto solamente se aprobó con nueve votos a favor y una oposición de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), específicamente de la presidenta de la comisión legislativa de juventud y niñez, Marisela Terrazas Muñoz.

El exhorto también se envió a la Dirección del Colegio de Bachilleres para que se realice una modificación de los reglamentos escolares armonizándolos con los Derechos Humanos, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, así como el principio de no discriminación.

“A ningún estudiante se le puede negar el derecho a recibir educación de calidad, laica y gratuita, por lo que las medidas adoptadas por planteles del Colegio de Bachilleres no son ni idóneas, ni proporcionales, además de que no son necesarias, para garantizar el ejercicio de uno de los derechos sociales más importantes para el desarrollo del individuo y de la sociedad en que vivimos. Las medidas punitivas y discriminatorias deben cesar en todos los niveles educativos; la apariencia física de los niños, niñas y adolescentes no se contrapone en lo absoluto al derecho a la educación”, aseguró.

Y es que, el pasado jueves once de abril, las autoridades del Colegio de Bachilleres (COBACH) número tres, localizado en la ciudad de Chihuahua, negaron la entrada a decenas de estudiantes varones por llevar el cabello largo al plantel, por el presunto de no cumplir con lo establecido en el reglamento de la institución, en lo que confiere a higiene y presentación personal.

“No es la primera ocasión en la que esta práctica violatoria de derechos fundamentales ocurre en el estado por parte de la institución señalada. En agosto de 2016 estudiantes y padres de familia reclamaron a las autoridades del Colegio de Bachilleres plantel siete en Ciudad Juárez por el mismo hecho, situación que solo representa una falta al reglamento que se sanciona con suspensión de clases, más no con la prohibición de la entrada”, explicó la legisladora del Partido del Trabajo.

En su exposición, indicó que los derechos humanos son irrenunciables, los reglamentos, cualquiera que sean, no están por sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante ello, es que negar el acceso a alumnos a las instalaciones educativas por supuestas violaciones al reglamento interno, es una práctica discriminatoria de derechos humanos que debe ser erradicada.

“Diversa normatividad, desde la Constitución Federal y Local, pasando por la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua y hasta el Código Penal y este último, que incluye dentro de los motivos para sufrir de discriminación, las características físicas, siendo sancionado el atentar contra la dignidad humana y anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, explicó.