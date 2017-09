Exfuncionario duartista promociona libro en redes

Noticias de Chihuahua.-

Marcelo González Tachiquín, exsecretario de Educación y extitular de Pensiones Civiles del Estado en la pasada administración de César Duarte Jáquez, reapareció en las redes sociales al promocionar su libro denominado Ándale: ¡Cómo alcanzar el sueño Americano siendo Mexicano!

El exservidor público el libro lo presenta en inglés, lo tiene a la venta en el portal Amazon y la publicación la comparte por Facebook para que se interesen en el libro que ha publicado Ándale: A call to action for Latinos in Trump’s Era/ Un llamado de acción a los Latinos en la era de Trump.

El libro lo oferta en 9.99 dólares, por lo que su publicación en Facebook tuvo varias reacciones, sobre todo por la portada donde aparece el rostro del exfuncionario de quien ya no se volvió a saber más una ves en que culminó el sexenio duartista.

La publicación de este libro en redes la compartió González Tachiquín desde temprana hora de este miércoles.