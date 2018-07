Policía homicida pasó exámenes de control y confianza y era “apto”

Noticias de Chihuahua.-

El comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, señaló que los exámenes de control y confianza que se aplican a todos los mandos y elementos que integran la corporación para determinar la aptitud de los mismos, no garantizan que las personas no incurrirán en crímenes.

Lo anterior luego de la detención del suboficial Sergio Chávez Bosques, quien es acusado de perpetrar el homicidio de dos jóvenes el pasado domingo en la ciudad de Chihuahua, al parecer por un simple enojo y por estar bajo el influjo del alcohol.

Aparicio Avendaño, quien ya había anunciado que este agente fue dado de baja de manera inmediata, refirió que se trató de un hecho lamentable pero que involucra a una sola persona y no mancha a la institución.

Chávez Bosques, que tenía tres años en la corporación, se encontraba en su día franco cuando arribó a un domicilio de la calle J. J. Calvo en aparente estado de ebriedad y disparó contra Jessica Guadalupe Orozco Marín de 22 años y Óscar Mendoza Estrada de 28 años, porque la joven le caía “en los huevos”.

En este sentido, el comisionado reparó que desde el arranque de la actual administración se ha aplicado un política de cero tolerancia para cualquier servidor público que incurra en actos ilícitos, no obstante, es difícil advertir si algún elemento podría violar la ley.

“Los controles se siguen realizando pero no es una garantía de que una persona vaya a fallar, garantiza que no haya cometido algún delito, que no sea el perfil de un psicópata, muchas personas pasan este tipo de exámenes”.

Cabe señalar que el imputado ya contaba con una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer por violencia familiar, la cual fue presentada hace un año por la que fuera su pareja sentimental.