Evita ser víctima de fraude al adquirir un paquete vacacional

Noticias de Chihuahua.-

La Fiscalía General del Estado emite un alerta a la ciudadanía para que evite ser víctima del delito de fraude, al contratar paquetes vacacionales a través de internet, o vía telefónica, particularmente con destino a Cancún, los cuales resultan ser un engaño.

De acuerdo con querellas presentadas ante el Ministerio Público, un supuesto agente viajero realiza el ofrecimiento del paquete de viaje a precios muy bajos, para lo cual envía a las víctimas un presunto contrato a través del correo electrónico, mismo que los afectados reenvían firmado, y transfieren cantidades desde 10 mil hasta 25 mil pesos.

Posteriormente, al acercarse la fecha pactada para el viaje, los afectados se dan cuenta de que las empresas no existen y que todo se trató de un engaño.

Algunas de las agencias fraudulentas que han sido detectadas son: EASY Travel, Vacaciones Caribe Maya S. A. de C. V., Cancún Best Travel y Cancún Now!, las cuales mencionan estar establecidas en dicha ciudad, en direcciones que al ser verificadas, resultaron falsas.

Por lo anterior, se recomienda verificar los siguientes puntos: