Estos son los ex policías detenidos por la CES en Madera

Noticias de Chihuahua.-

Germán Orlando A. A., Abel David Ch. C., y Ricardo C. S., son los tres ex policías cuya detención desató un enfrentamiento entre elementos de la Comisión Estatal de la Seguridad y criminales que intentaron rescatarlos, durante la tarde del sábado en el municipio de Madera.

En acciones de vigilancia y prevención, ayer sábado a las 16:00 horas, los agentes de la CES aseguraron en la calle 5ta y Emiliano Zapata, un vehículo Pontiac, color negro sin placas de circulación y una pick up GMC, línea Sierra, color gris, así como un arma larga calibre. 223 con un cargador abastecido y mil 120 cartuchos útiles 7.62 x 9.

En las primeras investigaciones se conoció que el vehículo Pontiac era tripulado por un ex policía de nombre Saúl Gilberto, quien se presume laboraba como “halcón” para el grupo delictivo “La Línea”

Posteriormente, en el cruce de la calle Félix. U. Gómez, los elementos de las Fuerzas Estatales detuvieron a los tres ex policías , quienes portaban equipo táctico y armas de fuego, les aseguraron un fusil calibre .223 y una pistola calibre. 45, ambas armas abastecidas.

Tras la captura de estos sujetos, cerca de la 19.00 horas, ingresaron a la ciudad de Madera varios vehículos tripulados por gente que portaba armas de alto poder.

Inmediatamente se implementó un operativo por parte de policías de la CES y miembros de SEDENA para detenerlos, y en el camino que conduce hacia el panteón municipal, los delincuentes en su huida con dirección al Largo Maderal y el Mineral de Dolores, dispararon causando daños en el cofre de una Unidad oficial.

Los detenidos, armas, municiones y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes, las armas son analizadas para determinar en qué hechos criminales fueron utilizadas.