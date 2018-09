Estado no puede impugnar decisión de juez en caso “La Coneja”: abogado 

Noticias de Chihuahua.-

El diario Reforma publicó una declaración de la defensa de Alejandro Gutiérrez en la cual asegura que el Gobierno de Chihuahua no tiene la facultad para presentar amparos contra el sobreseimiento del proceso judicial en contra del ex secretario adjunto del PRI por el desvío de 250 millones de pesos.

Señaló que de presentarlos estos serían improcedentes puesto que el amparo es un juicio previsto en la ley para poder proteger al particular de los abusos de autoridad y la autoridad en Chihuahua no tiene facultad para presentar este recurso valiendo su calidad de víctima, así como tampoco tiene interés jurídico para impugnar el sobreseimiento puesto que la víctima del supuesto desvío es la Federación y no el estado de Chihuahua.

El consejero jurídico de Gobierno del Estado señaló que interpondrían un recurso de amparo tras la decisión del juez de control Marco Antonio Tapia de desechar el proceso por el desvío millonario de las arcas estatales a las campañas del PRI durante el 2016, pues aseguró que la investigación en contra del acusado se basa en declaraciones de testigos protegidos y beneficiados por procedimientos abreviados.

El jueves de la semana pasada un Tribunal Colegiado ordenó revocar la prisión preventiva en contra del priista en relación al procedimiento judicial local y posteriormente a esto la Procuraduría solicitó una audiencia para sobresser el caso pues no habían encontrado pruebas que acreditaran su participación en el desvío cometido durante la administración del gobernador, César Duarte.