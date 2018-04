Está mal informado el gobernador; prestaciones no se revisan con jueces: Avitia

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ever Avitia Estrada, refirió que el paro laboral de los maestros seguirá en pie ya que no sólo se busca el pago de salarios a nóveles e interinos, sino de prestaciones.

“Yo creo que está mal informado el gobernador, el paro que tenemos es integral, es por salarios a docentes nóveles e interino pero es por todas las prestaciones que nos deben”, señaló Avitia Estrada en respuesta al anuncio que hizo el gobernador Javier Corral Jurado de que los sueldos de los maestros quedarían cubiertos a más tardar el viernes.

Sin embargo, el jefe del ejecutivo también comentó que las prestaciones que exigen 970 maestros y más de 3

00 trabajadores de apoyo sólo se pagarían sí así lo resuelve un juez ya que las leyes sólo reconocen ciertas prestaciones y habría que revisar caso por caso.

No obstante, Avitia Estrada subrayó que en efecto podría haber algunas prestaciones que requieran de revisión pero no ante jueces sino ante las Coordinaciones Estatal y Nacional del Servicio Profesional Docentes y si esto no se hace el paro no se levantará.