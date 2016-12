Espero con gusto a lo que el auditor presente en mi contra: Soto

Noticias de Chihuahua.-

Ante la posible denuncia por abuso de autoridad que el auditor Superior del Estado, Jesús Esparza Flores, presentaría en su contra, el diputado Jorge Soto Prieto se dijo tranquilo y a la espera de los recursos que serían interpuestos en su contra.

Soto añadió que tiene la certeza de que las denuncias que ha presentado en contra del auditor están sustentadas, ya que su trabajo como presidente de la Comisión de Fiscalización es detectar los actos de corrupción para que sean sancionados.

“El auditor dice muchas cosas, muy pocas de las cosas que ha dicho en las últimas horas, como en muchos meses años pues realmente no las hace, yo estoy esperando con gusto a ver qué es lo que va a presentar”, acotó.

El panista añadió que, a diferencia de lo que ha expresado Esparza, esta situación no se trata de un “reality show”, sino de serias acusaciones ante las cuales deberá comprobar su inocencia.

“Yo estoy haciendo mi trabajo con toda responsabilidad… para combatir la corrupción y soy un convencido de que el auditor ha sido un colaborador clave y activo en la corrupción e impunidad que hemos vivido en Chihuahua en los últimos años… esto no es un reality show… él ha querido desviar la atención, pero tiene que responder a las denuncias que he interpuesto en su contra y demostrar que es inocente, lo cual estoy seguro que no podrá hacer”.