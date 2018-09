Espera Tiscareño que Morena considere acercamiento con Marco Quezada

Noticias de Chihuahua.-

Tras la renuncia de Marco Quezada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ex candidato de Morena a la alcaldía de Chihuahua, Fernando Tiscareño, señaló que esperaba que la dirigencia nacional y estatal de este partido consideraran un acercamiento con el ex priista.

Tiscareño precisó que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ya ha hecho la invitación a los diferentes actores que quieran contribuir y participar en la gran transformación del país y en base a esto esperó que hubiera un acercamiento formal con el ex alcalde de Chihuahua.

“Desde campaña estuvimos llamando a los hombres y mujeres comprometidas con su comunidad a unirse a esta noble institución que siempre luchará por no mentir, no robar y no traicionar”, detalló Tiscareño.

Quezada renunció al PRI durante el fin de semana, en el cual militaba desde hace 30 años, pues aseguró estar en desacuerdo con las dirigencias y la protección que se ha dado a priistas como César Duarte Jáquez.