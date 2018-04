Espera Jáuregui pronta solución a conflicto magisterial

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, César Juáregui Robles, indicó que espera una pronta solución al conflicto magisterial que mantiene sin clases a los alumnos del subsistema estatal desde el martes de la semana pasada, debido a que los docentes pararon labores para exigir el pago de salarios y prestaciones.

Jáuregui Robles destacó que por parte del gobierno estatal se tiene toda la disposición para avanzar en la mesa de diálogo que se abrió desde el viernes que sigue con los trabajos para retomar todas las legítimas demandas de los trabajadores de la educación.

No obstante reiteró que este tipo de protestas no sólo afectan a las y los niños que no pueden asistir a la escuela, sino ciudadanos que acuden a oficinas administrativas como el Registro Público de la Propiedad o del Registro Civil y no pueden completar los trámites debido al plantón que mantiene los maestros en el centro de la ciudad.

Por ello reiteró que la apertura de las autoridades es total y que confía que el problema esté resulto mucho antes de que se realice el desfile del Día del Trabajo, el 1 de mayo.