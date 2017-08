Escuela tiene una semana para conseguir maestros, amenazan padres de familia

Noticias de Chihuahua.-

Se trata de la escuela José Vasconcelos, ubicada en la calle Sierra Fresnillo 5121 en la colonia Rinconada Los Nogales. En este inicio de ciclo escolar que suma ya su segunda semana, los niños y niñas de este plantel de primero y quinto grado, no han podido conocer a sus maestros porque no los hay.

Monserrat Domínguez tiene a sus tres hijos en esta escuela, pero dos de ellos no pueden ir a clases porque no hay maestros. Les dice la directora que es la Federación quien no los ha enviado porque no han sido evaludados. Cabe destacar que esta institución pertenece a la Sección 8 por ser Federal.

Hoy desde las 7:30 am los padres de familia bloquearon la entrada en protesta, pues no quieren que ocurra lo mismo que el año pasado, donde por más de tres semanas duraron sin clases por el mismo motivo.

Y es que la molestia de que sus hijos no tengan clases por irresponsabilidad de las autoridades, es que en las escuelas exigen siempre para que se den los pagos a tiempo, pero son ellos los que han dejado de cumplir en dar el servicio de brindar educación.

“Si no se reportan los profes vamos a tomar otras medidas más drásticas… queremos llegar a un acuerdo en paz y no llegar a tanta violencia pero si no nos dejan otra cosa pues vamos a tener que proceder”, recalcó Monserrat.

De acuerdo con directivos del plantel, se comprometieron a que tendrían maestros el próximo lunes, por lo que los molestos padres de familia aseguraron que estarán atentos.