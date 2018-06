Es mi derecho político apoyar a candidatos; no descuido el estado: Corral

Noticias de Chihuahua.-

Luego de aparecer en un nuevo spot político en apoyo de Alejandra Barrales Magdaleno, candidata de la coalición Por México al Frente a jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reiteró que esto no viola ninguna ley, pues tiene el derecho a realizar actos políticos y de proselitismo en sus tiempos libres, además de que esto no interfiere con sus actividades gubernamentales ni se utilizan recursos públicos.

“Yo en los fines de semana por ley, puedo realizar las actividades políticas, proselitistas que yo quiera. No me estás vedados ni restringidos mis derechos políticos de manifestación, he grabado videos hasta con mi propio teléfono y la verdad es que varios candidatos de distintos partes del país me han solicitado testimonios de apoyo”.

En este sentido el mandatario reconoció que ha ofrecido su participación en videos proselitistas de candidatos del Frente a candidatos como Rebecca Clouthier, Alejandra Barrales, Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez Icaza y más recientemente el aspirante a alcalde de San Luis Potosí, Javier Nava a quien acompañara el próximo fin de semana en actos de campaña.

Advirtió que seguirá apareciendo en publicidad y eventos de sus compañeros ya que no usa para ello recursos del estado ni tampoco lo hacen en horas de trabajo, asegurando además que Chihuahua cuenta con un gobernador 24/7.

Finalmente, el jefe del ejecutivo negó que su reiterada presencia en spots políticos tenga como fin proyectar su imagen con miras a la elección presidencial del 2024.