Es hora de que el presupuesto se use en servicio de los ciudadanos: Crystal

Noticias de Chihuahua.-

Al mencionar un ejemplo de propuestas que sí le son útiles a los ciudadanos, “y no meros discursos que a la mayoría no nos sirven de nada”, Crystal Tovar Aragón candidata a diputada por el Distrito 17 local, dio a conocer que va a proponer una reforma al código municipal y a diversas leyes orgánicas para que a todos los niveles existan las cajas únicas para trámites y pagos.

Explicó que es increíble que la administración estatal y las municipales se nieguen a la tecnología y que prefieran hacer batallar al ciudadano que el establecer mecanismos mucho más prácticos, como es utilizar los avances de la tecnología al servicio de todos.

“Tramitar un permiso de uso de suelo, de construcción, conseguir un acta de nacimiento o una de no antecedentes penales, no debe de ser toda una odisea para el ciudadano, cuando lo más fácil es que el gobierno coloque cajas únicas en diversos puntos de la ciudad y así el ciudadano no tiene que andar como loco de un lado para otro para conseguir un documento o para hacer un trámite”, dijo Crystal Tovar.

Detalló que ya hay muchas facilidades técnicas para que un servicio de esa naturaleza se pueda dar en nuestra entidad, “y lo vamos a proponer como una obligación para el gobierno del estado y para el municipio”, aseguró.

Crystal Tovar fue tajante al señalar que “es hora de que el presupuesto se use en servicio de los ciudadanos, que el gobierno se modernice y sea más eficiente, pero además con una reforma de este tipo podemos acabar con los ‘coyotes’ y con los casos de corrupción que seguimos padeciendo todos a la hora de hacer trámites que deberían de ser tan sencillos como acudir a una caja única a realizarlos”.