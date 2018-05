Es electoral la denuncia en mi contra, estoy dispuesto a enfrentarla: Aparicio

Noticias de Chihuahua.-

El comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, calificó con un asunto electoral la denuncia que fue interpuesta por dos abogados juarenses en su contra por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Tras los enfrentamientos ocurridos en Ignacio Zaragoza, el pasado 6 de mayo, el comisionado declaró a algunos medios que decidió no enviar a los agentes destacamentados en el municipios, pues eran únicamente 15 contra los cerca de 150 criminales que desataron la violencia.

“Es algo electoral, es algo irrisorio que por una nota informativa que tergiversaron ahora resulta que pones una denuncia. Estamos abiertos a cualquier denuncia, a cualquier investigación, como lo he estado a lo largo de 19 años de carera y que nunca he tenido ningún problema”.

Añadió que tiene confianza que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de Asuntos Internos hará una investigación profesional y seria ante la cual estará siempre disponible en caso de que deba rendir alguna declaración.

“Estoy tranquilo sabiendo que estoy haciendo las cosas bien, que la honorabilidad que he puesto en este trabajo, el compromiso que lo he puesto creo que se ha visto traducido en resultados y obviamente seguimos avanzando y seguimos trabajando y esto no nos quita la moral, creo que son intereses que estamos afectando a terceros y se generan este tipo de situaciones”.