Es Chihuahua 1° lugar en donación altruista de sangre; busca reunir 100 mil unidades en 2017

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, informó que el estado de Chihuahua se mantiene como el primer lugar en donacion altruista de sangre, con una donación promedio de 70 mil unidades anuales.

Ávila Valdez señaló que para este año se tiene como objetivo superar estas cifras y alcanzar las 100 mil unidades, mediante el programa Kórima Comparte y así lograr ayudar a las personas que más lo necesiten, ya que la donación altruista de sangre representa una oportunidad de vida para alguien qye sufrió un accidente o padece aluna enfermedad.

El doctor apuntó que gracias a las pruebas que se realizan, la calidad de la sangre que se acopia es muy alta, y esto garantiza la seguridad de los receptores de la misma.

Añadió que entre algunas de las restricciones para donar se encuentran el no padecer enfermedades como VIH/SIDA, Hepatitis B o C y no haberse realizado algún tatuaje o perforación recientes.