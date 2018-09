Errores de asambleas fueron humanos y así lo confirmaron tribunales: Meráz

Noticias de Chihuahua.-

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Arturo Meráz González, respaldó los trabajos de las asambleas municipales electorales ante los señalamientos que se hicieron en contra de estas por representantes de partidos políticos.

“Hicieron su trabajo y lo hicieron bien, hay condiciones de tiempo, modo y lugar que generan circunstancias propias que se resuelven bajo estricto sentido legal, pero que aparentan para el público que hubo algún sesgo”, precisó el consejero en relación a los señalamientos que recibieron las autoridades de las asambleas municipales.

Detalló que en el caso particular de Ciudad Juárez, las autoridades jurisdiccionales resolvieron que no hubo sesgos no dolo en los errores que se cometieron, ratificando que estos fueron humanos y se dieron en el cómputo no en las actas, pues lo contenido en las actas sirvió para resolver las impugnaciones que se presentaron.

“El error estuvo en el vaciado y en 81 casillas de mil 992 que se instalaron, es decir en el cuatro por ciento, fue un error humano”, reiteró el consejero presidente en entrevista tras la sesión extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE) para dar por concluido el proceso electoral 2017-2018.

Añadió que el trabajo realizado tendrá que tener una evaluación y una reflexión sobre las fallas, así como lo que se puede mejorar para que no vuelva suceder, pero en un balance general reconoció el trabajo extenuante de todos los funcionarios electorales.