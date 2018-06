Entregarían farmacéuticas medicamentos pendientes a final de mes

Noticias de Chihuahua.-

El Secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez indicó que ya se han entregado 300 de las 700 claves de medicamentos que diversas

farmacéuticas mantenían retenidas por adeudos pendientes por lo que espera que a finales de junio se cubra lo que queda pendiente.

La Secretaría de Hacienda inició un proceso competitivo entre bancos para la contratación de un crédito a corto plazo por mil millones de pesos, el cual concluirá el 3 de julio, con el que se cubrirán estos adeudos a proveedores de medicamentos y material de curación y se permitirá liberar las claves retenidas.

Semanas atrás, Ávila Valdez reconoció que la dependencia aún tiene diversos problemas con el abasto de medicamentos debido a que las empresas que resultaron ganadoras de las licitaciones consolidadas que realiza el Gobierno del Estado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no han cumplido con la entrega de las claves correspondientes.

Detalló que tan sólo un proveedor, del que no quiso decir el nombre, debe 293 claves que no pueden surtirse en hospitales, clínicas y farmacias del estado y que este caso se repite con otras empresas, contra las cuales se pensó aplicar multas y se rescindir contratos si no cumplían.