Enfrenta exauditor otro proceso en su contra por desvío de 12 mdp

Noticias de Chihuahua.-

El exauditor Jesús Manuel Esparza Flores enfrenta otro proceso en su contra por el desvío de 12 millones de pesos, para el cual utilizó una empresa denominada HINFRA con la que se simuló la prestación de un servicio.

Fue esta mañana cuando se inició la audiencia de vinculación a proceso en contra del funcionario, en donde se mencionaron a varios ex funcionarios que fueron presuntamente participes de este desfalco a las arcas públicas.

El testigo señaló que en las reuniones sostenidas por el ex auditor y el ex gobernador César Duarte se detalló que había empresas que no cumplían con los requisitos necesarios para poder respaldar desvíos con cantidades fuertes y en el caso de los 12 millones de pesos se utilizó a HINFRA a la cual se le ampliaron servicios profesionales de análisis de redes sociales y otros medios.

La empresa negoció con los operadores de César Duarte para emitir dos facturas de seis millones de pesos cada uno y quedarse con lo correspondiente al IVA, posteriormente el recurso fue entregado al imputado, según quedó establecido durante la audiencia.

Con información de El Heraldo de Chihuahua