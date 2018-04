Enfermeros esperan que lunes les presenten programa de homologación

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que autoridades estatales no atendieran a los enfermeros del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) el día de ayer, una de las representantes de los 100 afectados, Olga Lozano, señaló que el próximo lunes se les convocó para sostener la reunión concertada por el subsecretario de Hacienda, Eduardo Fernández.

La afectada precisó que estarán tomando una decisión hasta el próximo lunes que se reúnan con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y que confían en que les lleven el programa con el que responderán a sus demandas en cuestiones de homologación salarial.

Precisó que el paro de labores no es una opción pues no quieren dejar desprotegidos a sus pacientes, sin embargo si estarán analizando que acciones podrán emprender en caso de no tener una respuesta positiva debido a que es necesario que se atiendan sus necesidades económicas porque además de enfermeros son padres de familia y requieren dicho sustento.

Son más de 600 los afectados por la falta de homologación salarial, sin embargo quienes se han manifestado representan a un grupo de 100 enfermeros que interpusieron un recurso y se encuentran en un juicio para obligar a las autoridades a dar respuesta a la demanda para equiparar sus salarios con los sueldos que reciben el personal médico que si se encuentra basificado.

Este juicio se estableció luego de que en la administración pasada se prometiera una homologación salarial, sin embargo ante la conclusión de la gestión no hubo una solución y al inicio de esta se precisó que no estarían dando respuesta a convenios o acuerdos que se hubieran tomado en la administración pasada, lo que ocasionó la molestia de los enfermeros quienes han realizado ya diversas protestas para exigir el aumento al presupuesto de Salud para poder atender la homologación que necesitan.