En México tampoco tenemos patria; autoridades nos ignoran: campesinos de Constitución

Cristina Moncada, habitante del Ejido Constitución y representante de otras localidades vecinas donde también hay conflictos por la sobreexpotación del agua, señaló que la invasión al rancho La Mojica de los LeBarón, fue producto de los atropellos de esta familia y la indolencia de las autoridades que más allá de atender las denuncias de los campesinos, protegen a los productores con más dinero, dejándolos “sin patria” en su propio país.

“Los LeBarón nos agredieron, nos están tratando como si fuéremos ignorantes porque no nos toman en cuenta, como saben que las autoridades no nos hacen caso, ni nos auxilian, entonces ellos piensan que tienen todo el poder poder, por eso tomamos la determinación de entrar a dialogar con ellos pero nos recibieron a balazos. No les importó que llevábamos niños… nosotros no llevábamos ningún arma”.

Fue esta agresión la que “enardeció” a los barzonistas y productores que ingresaron al predio con la intención de dialogar ya que incluso hubo un compañero lesionado en una pierna y una mujer que casi fue impactada por una bala en la cabeza, sin dejar de lado los daños a las camionetas.

“Ellos se están haciendo los inocentes que nosotros fuimos a agredirlos. Nada más en las noticias hablamos con periodistas y nada más salió lo que los Lebarones dijeron, los que nosotros dijimos no salió nada ni salieron las agresiones que nos hicieron, están grabadas ahí cuando nos balearon”.

En este sentido, la señora Moncada sentenció que si los LeBarón quieren trabajar la tierra que los hagan de manera legal, no sobrexplotando los recursos hídricos y afectando a cientos de familias que dependen en su totalidad del trabajo del campo para “sobrevivir”.

“En Estados Unidos están corriendo a nuestros hijos, ¿a dónde se van a meter si aquí no tenemos patria? Estamos como ilegales porque no nos hacen caso a nosotros, estamos como los ilegales aquí, también si nos corren a nuestros familiares que están en EUA por ellos estamos aquí sobreviviendo, si no fuera por eso no tendríamos ni para comer”.