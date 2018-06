En el aire, la situación de Alejandro Gutiérrez

Noticias de Chihuahua.-

El día de ayer un tribunal federal de la Ciudad de México consideró que no puede pronunciarse con respecto a si el proceso de peculado por 1.7 millones de pesos del fuero común contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI Nacional, debe o no acumularse con el caso federal de los desvíos de 250 millones de pesos al PRI, según información de el diario Reforma.

El Primer Tribunal Colegiado, a donde llegó el presunto conflicto competencial señaló que no existe tal entre el juez Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y Alejandro Legarda Carreón, juez de control del Distrito Judicial Morelos en Chihuahua.