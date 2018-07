En Chihuahua el gobernador ni siquiera propondrá al fiscal anticorrupción

Noticias de Chihuahua.-

El jueves 12 de julio, el Congreso del Estado aprobó las propuestas presentadas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para integrar los paneles de especialistas para formar las ternas de aspirantes a los cargos del Fiscal Anticorrupción y del Auditor Superior del Estado del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Ante ello, el gobernador Javier Corral Jurado, agradeció a los diputados locales el haber culminado este paso en el proceso de consolidación del SEA en Chihuahua, el cual superará al de otras entidades e incluso al federal al no haber intervención alguna del poder ejecutivo en la elección de estas dos figuras.

“Hemos iniciado dos procesos de vanguardia en el país que no tienen parangón en ninguna entidad federativa, menos en el nivel federal. Acá el gobernador no no nombrará la fiscal anticorrupción, ni siquiera lo propondrá. Será un panel de mucho prestigio, nacionales y estatales con una gran independencia de criterio quienes van a escoger a estas dos figuras”.

Refirió que la verdadera independencia de la ASE y la Fiscalía Anticorrupción inicia desde los nombramientos de quienes las encabezaran ya que nadie creería que un funcionario designado por el gobernador o el fiscal general va a investigarlos.

El panel de especialistas que se encargará de realizar los trabajos de emitir la convocatoria, realizar entrevistas y definir la terna que será votada por el Congreso del Estado para auditor quedó conformada de la siguiente manera:

1.- Moisés Arévalo Mariñelarena

2.- Pedro Chávez Valdez

3.- Martha Isela Marrufo Rodríguez

4.- Laura Muñoz Delgado

5.- Liliana Ruiz Ortega.

6.- Mariana Campos Villaseñor

7.- Arturo González Aragón

8.- Miguel Fernández de Iturriza

9.- Juan Carlos Sapien de Anda

En el caso del panel de especialistas que se encargará de las labores para definir la terna de la o el titular de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Estatal Anticorrupción, quedará integrado de la siguiente manera:

1.- Alejandra Ríos Cázares

2.- Haydeé Margarita Pérez Garrido

3.- Imelda Marrufo Nava

4.- Laura Alejandra de las Casas Muñoz

5.- José Luis Caballero Ochoa

6.- Eduardo Romero Ramo

7.- Jorge Contreras Fornelli

8.- Ricardo Raphael de la Madrid

9.- José Antonio Crespo Mendoza