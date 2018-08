En análisis apertura de nuevo Relleno Sanitario: Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

Esta tarde la presidenta municipal, Maru Campos Galván dio a conocer que para la siguiente administración que está en puerta, se realizarán obras bien hechas de las cuales muchas ya están en análisis y así, no hacer ocurrencias.

Dice Maru Campos que se trabaja en el proyecto de un nuevo Relleno Sanitario, o por lo menos, modernizar el ya existente:

“Ya lo hemos dicho con el Relleno sanitario y con cualquier obra que haga el municipio que no sean ocurrencias si no cosas que realmente necesiten los chihuahuenses y que no sólo por 3 años si no por 10 o 20 años y en el caso del relleno serán 90 años… se está trabajando con el proyecto”.

Cabe recordar que esta administración se le ha hecho la petición a la alcaldesa Maru Campos para que instalen otro Relleno, pues el ya existente comienza a afectar a colonias aledañas en la zona oriente.

De acuerdo también con el director de Servicios Públicos Municipales, Ricardo Martínez, crear un nuevo Relleno requiere de muchos estudios por lo que representaría algo sumamente millonario.