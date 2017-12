Emiten medidas preventivas ante contingencia gélida

Noticias de Chihuahua.-

Ante la continuidad de nieve y bajas temperaturas en la entidad, la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE), exhorta a la población en general a extremar cuidados para evitar accidentes dentro y fuera del hogar, prevenir intoxicaciones o quemaduras y prevenir enfermedades respiratorias, así como casos de hipotermia.

La línea telefónica 9-1-1 se encuentra habilitada para reportar casos de emergencia y personal altamente capacitado será canalizado de inmediato para atender el llamado de auxilio, por lo que se pide a la población hacer un buen uso de este servicio.

En caso necesario, se puede acudir a alguno de los 404 albergues y refugios temporales que se encuentran disponibles en los 67 municipios (consultar aquí la lista y direcciones: http://www.amanecechihuahua. gob.mx/spip.php?article4091), incluso para trasladar a personas en situación de calle, migrantes y a quien lo necesite.

La Secretaria de Educación y Deporte del Estado, informó que está a consideración de los padres de familia enviar a sus hijos e hijas a la escuela, aunque la prioridad es la salud, por lo que se pide atender las recomendaciones.

La Secretaría de Salud informó que todos los servicios de urgencias de las unidades médicas en el estado se encuentran listas para recibir y atender a la población que pudiera presentar alguna complicación derivada de la temporada invernal.

Se recomienda a la población que al usar sistemas de calefacción, se debe verificar que no haya fugas de gas y que no haya objetos inflamables cerca, además la instalación, mantenimiento y reparación de dichos sistemas, debe ser desarrollada por un profesional.

De la misma forma, no dejar el calentón encendido al irse a dormir, ventilar la habitación donde se encuentra encendido el calentón con una ranura de por lo 10 centímetros para oxigenar y evitar la acumulación del monóxido de carbono.

Para evitar quemaduras, es importante tener un mayor cuidado con la manipulación de líquidos inflamables, no permitir que niñas y niños pequeños jueguen cerca del horno, chimenea, calentón o con agua caliente, además es importante no sobrecargar extensiones eléctricas y cubrir los enchufes y tomacorrientes para que los menores no introduzcan objetos y con ello evitar descargas eléctricas.

Las y los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, deben tener un mayor cuidado al exponerse a corrientes frías de aire, por lo que es importante abrigarse con ropa que cubra todo el cuerpo, no exponerse a choques de temperatura y evitar automedicarse.

La Secretaría de Salud hace el llamado a la población para que no pernocten a la intemperie durante la temporada invernal, ya que esto evitará casos de hipotermia o severas complicaciones respiratorias.

Se recuerda a la población que todos los centros de salud y unidades médicas públicas cuentan con la vacuna para prevenir el contagio de Influenza, misma que es gratuita y puede prevenir el contagio de dicha enfermedad.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado emitió las siguientes recomendaciones:

En la casa:

– No tener tanques de gas dentro de habitaciones

– No usar mangueras de plástico en instalaciones de gas

– No dejar los calentones encendidos al dormir y al salir de la casa

– No dejar combustibles, ni ropa cerca del fuego

– En calentones de leña, no usar solventes o líquidos inflamables

– Con el calentón encendido, dejar una ventana abierta, por lo menos 10 centímetros

– Cubrir tuberías externas

– No sobrecargar tomas eléctricas

– Desconectar las series de luces navideñas, antes de ir a dormir y al salir de la casa

Al conducir:

– Solicitar información sobre la situación meteorológica y el estado de las carreteras

– Revisar llantas, anticongelante, luces, limpiaparabrisas y frenos

– Llevar herramienta, reflejantes, linternas y abrigos extras, teléfono celular con suficiente batería para ser usado en caso de una emergencia

