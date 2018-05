Emiten convocatoria para secretario técnico del SEA 

Noticias de Chihuahua.-

El Comité de Participación Ciudadana publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua una convocatoria dirigida a la sociedad chihuahuense para elegir a quién ocupará el cargo de secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

La convocatoria está dirigida a instituciones y organizaciones públicas o privadas, sociales, académicas, empresariales, síndicales o profesionales para que postulen a ciudadanas o ciudadanos a fin de establecer una terna de candidatos a secretario técnico para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Las personas postuladas deberán cumplir los requisitos marcados por el artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción en el estado de Chihuahua:

-Tener la ciudadanía mexicana

-Tener más de 30 años de edad al día de la designación

-Contar con título profesional de nivel licenciatura y con conocimientos relacionados a la anticorrupción

-Gozar de buena reputación y no haber recibido condena por ningún delito

-Presentar declaración patrimonial, de intereses y física de forma previa al nombramiento

-No haber sido registrado como candidata o candidato en el proceso electoral inmediato anterior a la designación

-No desempeñar o haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal de algún partido político

-No ser titular de alguna dependencia, del Poder Judicial, ocupar alguna magistratura o fungir como integrante del Consejo de la Judicatura, a menos que se hayan separado de su cargo un año antes de la designación