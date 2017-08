Emite CNDH recomendación contra centros de arraigo

Noticias de Chihuahua.-

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación No. 29 /2017 en contra de las medidas cautelares impuestas como “arraigo en el domicilio” en el estado de Chihuahua, luego de que se radicara una queja de oficio el 30 de agosto de 2016 bajo el expediente CNDH/3/2016/6651/Q.

El 30 de agosto de 2016, se publicó una nota periodística en la que se expuso que “Una prisión ilegal se encuentra en ciudad Juárez, le llaman Cerecito o Guantanamito, y es donde trasladan a los presos que ya cumplieron dos años en prisión preventiva y aún no se les ha dictado sentencia. Esto lo hacen para que el inculpado no obtenga su libertad y todo porque el tiempo procesal ya se ha vencido (…). Hay 110 personas que se encuentran detenidas ilegalmente en un centro de arraigo que no tiene ningún sustento legal, ya que no se contempla ni en el Código

de Procesos Penales”.