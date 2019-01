Eliminan cuadros de Quezada y Espinoza de salón de presidentes del PRI 

Noticias de Chihuahua.-

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) eliminó del salón de presidentes de este partido, los cuadros de Marco Adán Quezada Martínez y Pablo Espinoza Flores.

El presidente del partido, Omar Bazán Flores, refirió que se tomó la decisión de eliminar los cuadros de estos ex presidentes del Comité Directivo Estatal (CDE) debido a la salida de las filas priistas y al apoyo que se ha dado a otras fuerzas políticas.

Precisó que en el caso de Marco Adán Quezada, el ex presidente municipal no puede estar en dicho salón pues renunció a las filas del partido tricolor y si no es militante tampoco cuenta con el beneficio de encontrarse en la pared con el resto de los presidentes del CDE.

En el caso de Pablo Espinoza, quien estuvo al frente de este partido durante el 2004, Bazán Flores comentó que decidió suprimirse su imagen por el supuesto apoyo que ha dado al partido de Morena.