Urge en Juárez y Chihuahua sistema de alumbrado de calidad por seguridad de todos

Noticias de Chihuahua.-

El alcalde de Ciudad Juárez, Armado Cabada dejó claro que tanto para la capital y como la frontera necesitan de forma urgente tener un sistema de alumbrado público de calidad.

En su visita a la capital, comentó que el 84 por ciento del alumbrado en la ciudad fronteriza no cumplen ya con la norma oficial mexicana y por ello ya no existen refacciones, lo cual, si se compara con las 20 colonias que no tienen en la capital luz, es mucho mayor y más grave el problema.

El entrevistado alcalde previo a su reunión con diputados dejó claro que entre más alumbrado tenga la ciudad, menos violencia y delincuencia habrá.

Recordó que en lo que lleva su administración se han robado 47 transformadores, lo cual no dejan de afectar a los habitantes que los hace sentir más inseguros.

Cabada Alvídrez dijo que por eso se le apuesta a que los legisladores vean con buenos ojos el decreto que hoy se entrega a la Oficialía de Partes para que pase a comisiones.

Y es que el proyecto denominado ‘Juárez Iluminado’ consiste en sustituir 108 mil 637 luminarias, cambiando la tecnología instalada actualmente (vapor de sodio y aditivos metálicos) por tecnología LED, y la instalación de 500 luminarias adicionales, así como la operación de mantenimiento de sistema de alumbrado público.

El plazo de vigencia del contrato de Asociación Público Privada será de 16 años, es decir 192 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, incluyendo el periodo de inversión.

Con Juárez Iluminado garantiza que ya no se van a estar reponiendo luminarias, tal y como se tendría que seguir gastando recursos de no aprobarse.