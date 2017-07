El 32, El 80 y demás líderes criminales contarán con expediente para no salir libres: Fiscal

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, señaló que ya se han abierto las investigaciones correspondientes en contra de diversos objetivos estatales y federales, a fin de que cuenten con un expediente que evite que sean puestos en libertad en caso de ser capturados, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

En este sentido, Peniche Espejel manifestó que gracias al trabajo coordinado con la Procuraduría General de la República (PGR) y con otras instancias, se han comenzado a abrir las carpetas en contra de personajes que durante años permanecieron libres de investigaciones a pesar de ser reconocidos y señalados por su participación en estructuras del crimen organizado.

Aseguró que estas acciones incluyen a Roberto González Montes, alias “El Mudo” o “El 32”, líder de la plaza de “La Línea” en Madera, a quien se le responsabiliza de causar del enfrentamiento en el poblado de Las Varas, Madera, el cual dejó 15 muertos y que ya había sido detenido y ´puesto en libertad por un juez federal. También se está conformando el expediente en contra de Carlos Arturo Quintana Quintana, alias El 80.

“Estamos ya trabajando de manera coordinada con la PGR, no solamente no con la delegación estatal, sino con otras instancias para que en todos los frentes se tenga la certeza de que cada delincuente o cada posible delincuente tiene una investigación pendiente por resolverse y espero que en breve tiempo podamos dar mejores resultados. Anteriormente todos estos delincuentes que eran conocidos por todos en todos los medios no tenían ni siquiera carpetas de investigación en el estado… El 32, del 80, de todos los que están allá arriba de actos en contra de la paz social”