Ejido rarámuri gana batalla legal en Chihuahua y recupera 15 mil hectáreas

La comunidad del ejido rarámuri Baqueachi, en Chihuahua, obtuvo un fallo judicial con el que recuperará más de 15 mil hectáreas de tierras que históricamente le pertenecen y que hace unos años un particular explotaba de manera irregular.

Se trata de una determinación inapelable, por lo que la persona que usufructuaba los terrenos por medio de la intimidación , tendrá que entregarlos de buena fe .

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) consideró que esta resolución no sólo es un triunfo para este ejido rarámuri, sino para todas las comunidades indígenas del país que día a día ven amenazado su territorio por intereses privados ante los que el Estado no sólo no protege, sino que incluso vulnera a los pueblos originarios, agudizando la sistemática discriminación que históricamente han sufrido .