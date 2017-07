Ejecutivo en favor de la reelección para el 2018 y el cuidado de recursos en campaña

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, señaló que el poder ejecutivo estatal respalda y promueve la reelección de legisladores locales, alcaldes y síndicos en el 2018, por lo cual propondrán al Congreso del Estado que esta medida sea tomada en cuenta para la elaboración de la reforma electoral en la cual ya se trabaja.

Jáuregui Robles manifestó que ha tenido la oportunidad de reunirse con la diputada perredista, Crystal Tovar Aragón, quien coordina los foros para la redacción de esta reforma, a fin revisar todas las propuestas que han surgido en torno a este tema, particularmente lo relacionado a la reelección, tiempos de campaña y precampaña y financiamiento a partidos.

En este sentido, destacó que tanto por los legisladores como para el mismo gobierno estatal es prioridad definir las normas y lineamientos que deberán seguirse para celebrar procesos de reelección que fomenten la continuidad y profesionalización de los servidores públicos, acaben con el amateurismo tanto en ayuntamientos como parlamentos y sean transparentes y equitativos.

Por ello, manifestó que en el caso específico a los aspirante a reelegirse en puestos edilicios quizá deberían separarse de sus cargos antes de iniciar con una campaña o precampaña, pues tienen a su cargo recursos públicos que podrían ser mal ejercidos en aras de obtener ventajas en las elecciones; no así con los diputados que, al no manejar presupuesto, no caerían en este riesgo.