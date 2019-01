Ejecución de agente de la DSPM es respuesta al trabajo vs narcomenudeo

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, indicó que la ejecución del policía segundo Roberto Carlos Rivero Chacón puede ser una respuesta al trabajo eficaz que realizaba la corporación para inhibir el delito de narcomenudeo.

Tras estos hechos fueron detenidos Ernesto F. M., de 19 años de edad; Jose Alfredo C. C., de 20; Joel Iván M. C., de 21, así como Jonathan C. C., de 22 y José Israel R. L., de 28, además de dos mujeres de nombre Brenda Janeth C. L. y Paola Yazmín R. O., de 18 y 26 años, respectivamente.

“Aquí el motivo de la agresión es similar a lo que pasó en Juárez, es decir, también es un grupo de investigación de la Policía Municipal que venía desarrollando de manera eficaz sus trabajos para desactivar puntos de venta de droga”.

Peniche Espejel añadió que aunque la delincuencia intente frenas las investigaciones y operativos de las autoridades en la capital, se seguirá trabajando con la misma eficiencia y también se coordinarán para que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de este crimen.