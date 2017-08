Eclipse no afectará arranque del ciclo escolar; regresan 743 mil niños a clases

Noticias de Chihuahua.-

La Secretaría de Educación y Deporte reiteró que el eclipse que se registrará este lunes no afectará el arranque del ciclo escolar 2017-2018, en el que regresarán a clases cerca de 743 mil niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria.

El lunes, más de 32 mil maestros regresarán a sus labores en 6 mil planteles de Educación Básica que operan en las diferentes regiones del estado, con un ceremonia protocolaria que se realizará a las 9:00 horas en las instalaciones de la Secundaria Federal número 1 “Guillermo Prado Prado”, en la colonia Santa Rosa de la ciudad de Chihuahua.

En el nivel preescolar regresarán a las aulas 53 mil 108 alumnos; en primaria, de 66 mil 623 y en secundaria 66 mil 813 lo que representa 186 mil 544 estudiantes, tan sólo en la ciudad de Chihuahua, mientras que en el estado serán 743 mil 009 estudiantes los que vuelvan a clases.

Ante la inquietud de algunos padres, la Secretaría de Educación y Deporte señaló que no habrá suspensión de clases, pero no es posible obligarlos a que lleven a los niños y niñas a la escuela. Asimismo destacó la importancia de seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar daños de retina.

Estas recomendaciones para la prevención de posibles daños físicos ocasionados por el fenómeno astronómico son:

-No mirar directamente el sol, ya que podemos causar graves quemaduras en nuestras retinas.

-No verlo directamente con lentes de sol, binoculares, cristales, radiografías, telescopios sin filtros, cámaras fotográficas o celulares

-Cuidar que los niños no vean directamente el sol

Para evitar cualquier riesgo, el único método 100% seguro es observar el eclipse de la siguiente manera.

-Imágenes proyectadas a través de un orificio en un cartón

-Con gafas especiales para eclipse ISO 12312-2

-Utilizar filtros para soldar número 14

-Seguir la cobertura a través de la televisión.