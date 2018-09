Durará cinco semanas incapacitado presunto policía agresor: DSPM

Noticias de Chihuahua.-

El director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya, informó que el presunto agente municipal que agredió a un hombre durante esta semana en la colonia Hidroeléctrica, ya fue cambiado de adscripción y estará bajo investigación durante cinco semanas.

DSPM ya aplicó sanción a policía municipal por daños a ciudadano. Posted by Entre Líneas on Wednesday, September 19, 2018

“De momento no hay más videos, nosotros no vamos a intervenir el consejo de honor y justicia, esta descentralizado de nosotros para no ser juez y parte esa parte es importante no tenemos ningún poder”, comentó Loya.