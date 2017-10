Duarte ordenó desviar 5 mdp mensuales disfrazados de compensaciones: Testigos

Noticias de Chihuahua.-

Durante la audiencia de vinculación o no a proceso en contra del ex secretario de Finanzas y Administración del PRI Estatal, Pedro Mauli Romero Chávez, se presentó la declaración de diversos testigos protegidos que aseguraron que por orden del ex gobernador César Duarte Jáquez, se extrajeron, desde el 2014, 5 millones de pesos mensuales de a Tesorería de la Secretaría de Hacienda, los cuales fueron utilizados para beneficiar al Revolucionario Institucional y para pagar a personas que el mismo mandatario indicara.

En las testimoniales se detalló que la Tesorería de Hacienda es la encargada de concentrar los ingreso del Estado por diversos conceptos, así como de vigilar que se tengan recursos suficientes para cubrir nómina, obligaciones fiscales, créditos bancarios, gasto corriente y pago a proveedores, privilegiando siempre el pago de nómina y sus compensaciones.

Desde el 2010 hasta el 2013 se manejó dentro de la Tesorería la llamada “cuenta contable” o “caja”la cual permitía efectuar retiros en efectivo sin justificación, para efecto de realizar pagos discrecionales que el gobernador Duarte Jáquez les requería manera directa, pero a partir del ejercicio 2014, dos hechos relevantes modificaron ese mecanismo de operación.

“En primer lugar las observaciones generadas a la cuenta pública hasta el 2013 por parte de la Auditoría Superior del Estado, a través de Jesús Esparza, quien recomendó al titular del ejecutivo eliminar esa práctica operativa desde el inicio de su gestión y como segunda causa relevante lo fue la entrada en vigor de las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual obligaba, a partir del 2014, a transparentar, homogeneizar o armonizar las contabilidades de las administraciones públicas”.

Por este motivo, a partir de enero del 2014, Duarte Jáquez citó a varios funcionarios a una reunión donde les instruyó a generar un mecanismo adecuado mediante el cual pudieran extraer cinco millones de pesos, de los cuales tres millones irían al Comité DE del PRI a través de su Secretaría de Finanzas, Pedro Mauli Romero Chávez y el resto cubriría encargos diferentes.

De esta manera, cada mes, el director de Recursos Humanos, Adrián Dozal Dozal, solicitaba el depósito de cinco millones de pesos bajo el concepto de “compensaciones”, al Tesorero Joaquín Francisco Hernández Vega, quien a su vez realizaba la transacción correspondiente para que Dozal Dozal emitiera el cheque.

Una vez que se generaba el cheque no se enviaba al área correspondiente, sino que le era retornado al Tesorero para plasmar dos de las tres firmas registradas ante lo bancos para el endoso y posteriormente se depositaba en el Banco BBVA Bancomer a favor de la empresa Servicio Panamericano, a través de César Vázquez Frías, conserje de la Tesorería. Al día siguiente, el Servicio Panamericano regresaba el importe en efectivo que era recibido por Federico Alvarado, supervisor Administrativo de la Tesorería.

Esto quiero decir que los 63.8 millones que habría recibido Pedro Mauli del 2014 al 2015, nunca estuvieron destinados ni llegaron a ningún trabajador del gobierno, sino que eran recursos propios de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda, disfrazados de dinero para pago de compensaciones.

Aparte se encuentran los cheques de alrededor de 1 millón 200 mil pesos que se generaron mensualmente durante el 2015, provenientes de los descuentos vía nómina a funcionarios de diversos niveles de gobierno, el cual es investigado por la Fepade.