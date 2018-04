Duarte no es extraditado porque Videgaray no presiona; no es tema de la PGR: Proceso 

Noticias de Chihuahua.-

Un reportaje especial escrito por el periodista Jesús Esquivel para Proceso señala que la orden de detención con fines de extradición en contra del ex gobernador César Duarte Jáquez no prospera porque el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, no ha presionado al Departamento de Estados Unidos para que esto suceda.

En el reportaje se indica que la Procuraduría General de la República (PGR) no es la responsable de que el asunto se encuentre atorado, como ha indicado el gobernador Javier Corral Jurado, sino que Videgaray no ha tiene interés en que se le de curso a las solicitudes que ya se han emitido para que Duarte Jáquez sea extraditado y juzgado por una serie de delitos, entre estos el desvío de 250 millones de pesos para beneficiar electoralmente al PRI durante las elecciones del 2016.

“El Departamento de Justicia (de Estados Unidos) no ha pedido a un juez federal que dé la orden de captura con fines de extradición de Duarte porque el Departamento de Estado no se lo pide; y no se lo pide porque Videgaray no ha hecho nada para que ocurra”, denuncia en conversación telefónica un funcionario del sistema judicial federal mexicano, el cual pidió anonimato al periodista.

Hasta el momento la PGR ha entregado a la Secretaría de Relaciones Exteriores siete pedidos formales de captura con fines de extradición contra Duarte Jáquez para que se turnaran al Departamento de Estado de Estados Unidos, sin embargo estos continúan en los escritorios de la dependencia norteamericana, según se señala en el reportaje que se encuentra ya en circulación por la revista del medio mencionado.