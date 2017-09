Duarte dejó convenio con SHCP para decomiso de “chuecos” y está vigente

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, informó que la administración de César Duarte Jáquez no sólo otorgó engomados “CH” para identificar vehículos importados, sino que antes de salir, signó un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde se estableció el decomiso e incautación de este tipo de bienes.

“Hemos observado que existen convenios suscritos por el anterior gobierno, el mismo gobierno que antaño utilizó este tipo de placas fue el mismo que suscribió antes de salir, un convenio con la Secretaría de Hacienda para establecer las formas en que se iban a dar los decomisos y las incautaciones de vehículos… tiene plena vigencia”.

En ese sentido, dijo Jáuregui, el gobierno no podría incumplir este acuerdo ya que no sólo caería en la ilegalidad, sino que incluso podría ser sancionado con el recorte de algunas participaciones por parte de la federación.

El secretario subrayó además que la intención de la Fiscalía es decomisar todo aquel vehículo que no esté legalmente dentro del territorio estatal y se utilice en servicio de la delincuencia organizada, mas no de afectar al patrimonio familiar, por lo que el aseguramiento de estas unidades no ha sido masivo.

Finalmente, aclaró que el Estado no está en condiciones de realizar ningún censo ni regularización de vehículos ilegales.