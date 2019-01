Disfrutaron fronterizos de tributo a Queen

Noticias de Chihuahua.-

Ayer por la noche a fin de brindar un espectáculo gratuito para toda la familia, en el que pudieran disfrutar de música del célebre grupo británico Queen, esta tarde se llevó a cabo el tributo a la banda fundada en 1970, a cargo del grupo musical Mantarraya.

El Presidente Municipal Armando Cabada Alvídrez, acompañado de su esposa Alejandra Cabada, Presidenta del DIF, así como funcionarios de la Administración Independiente, presenciaron el concierto que incluyó show de fuego y luces.

El concierto se realizó en el Auditorio Cívico “Benito Juárez”, en donde la agrupación conformada por el vocalista Gustavo Estrella, Martín Carmona en la batería, Ricardo Carmona en la guitarra, Sergio Carmona en los teclados y Jesús Salcido en el bajo, recordaron grandes éxitos del conjunto compuesto por el vocalista Freddie Mercury, Brian May en la guitarra, Roger Taylor en la batería y John Deacon en el bajo.

Previo a culminar el concierto, el Alcalde entregó un presente al niño Santiago Avitia de 4 años, quien padece leucemia y es fan de bandas como Queen y Kiss, además de que el pequeño también recibió obsequios por parte de Mantarraya.

“Bohemian Rhapsody”, “We will Rock You” y “I Want to Break Free”, fueron algunas de las canciones más coreadas por los asistentes que llenaron el recinto municipal.

Al concluir la presentación, Cabada Alvídrez refirió que el evento obtuvo una gran convocatoria y respuesta por parte de la ciudadanía e hizo una invitación a otras agrupaciones que deseen compartir su talento a la familias fronterizas, para que se acerquen al Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult).