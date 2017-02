Dirección de Cobach no será utilizada para cobrar venganzas: Ortuño

Noticias de Chihuahua.-

La directora del Colegio de Bachilleres (Cobach), Teresa Ortuño Gurza, refrendó su respeto al Sindicato de Trabajadores el cual anunció en un comunicado la suspención de torneos deportivos del presente año por la necesidad de optimizar los recursos de los que dispone la organización sindical.

En primera instancia, la directora puntualizó que todas la instalaciones del Cobach están disponibles gratuitamente para todos lo equipos de alumnos y maestros que quieran participar en actividades deportivas y artísticas.

Añadió que de ninguna manera especulará sobre las actitudes y decisiones del sindicato, aunque aclaró que en los recorridos que realiza de manera continua en los 31 planteles de Bachilleres se siente un ambiente laboral sano y una actitud optimista por parte del alumnado.

Sentenció además que su trabajo es hacer valer las reglas y leyes internas para que todos los trabajadores, tanto docentes como administrativos se apeguen a ellas y si esto molesto a alguien pueden hacerlo saber directamente.

En este tenor, Ortuño manifestó que la Dirección General del Cobach no será usada como herramienta para cobrar venganzas o facturas internas, ya que lo fundamental es trabajar para que la institución alcance el prestigio que debe tener.

“Lo único que ocurre es que estamos poniendo reglas, poniendo normas, cumpliendo la ley y eso a algunas personas les molesta y les genera alguna actitud, pero yo no tengo ningún problema con el sindicato, si el sindicato lo tiene que explique en qué consiste no hemos pedido más que compromiso de respetar la vida interna y la democracia y reiterar que esta dirección general no será utilizable par cobrar venganzas o facturas internas y vamos a apoyar en todo a todos los trabajadores para que sea ésta la institución de excelencia que debe ser”.