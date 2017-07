Diputados obstaculizan a Cabada por temas políticos: Vallejo

Noticias de Chihuahua.-

El diputado de Movimiento Ciudadano, Miguel Vallejo Lozano, consideró que los legisladores de la actual legislatura están obstaculizando el trabajo del gobierno independiente de Armando Cabada Alvidrez solamente por un tema político que su partido no aceptará.

“Las decisiones que se han tomado en Congreso tienen un trasfondo político en contra de un gobierno independiente que requiere apoyo y atención especial por no contar con legisladores como otros gobiernos que mantienen sus fuerzas políticas en el poder legislativo, lo que menos debemos de hacer es obstaculizarlos”, refirió el diputado.

Estas decisiones a las que se refiere son lo aprobado en la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda donde se rechazó el proyecto de Armando Cabada, pese a que ya no existía una solicitud para el mismo y no había materia que analizarse, aún así indicó que se votó dictaminar en contra de un proyecto que ya no se encontraba en el poder legislativo.

Explicó que con anterioridad Armando Cabada solicitó al Congreso su aprobación para este proyecto pues se estarían comprometiendo las participaciones federales, posteriormente se retiró la solicitud y en este contexto se buscó rechazar un proyecto ya inexistente, sumándose al exhorto enviado para detener el proyecto de iluminación, aprobado por unanimidad de votos y con apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas.

“Es un afán político que no debemos aceptar, votamos en contra en la reunión de comisión pues existe una conducta de obstaculizar los trabajos de un gobierno independiente, de jugar a un circo político que no tiene razón de ser”, manifestó el legislador.