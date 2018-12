Diputados de Morena se deslindan de negociaciones de Loera y Colunga

Noticias de Chihuahua.-

Ante los señalamientos de negociaciones en lo oscuro por parte del delegado de Andrés Manuel, Juan Carlos Loera de la Rosa, y del coordinador de Morena, Miguel Ángel Colunga Martínez, con el Partido Acción Nacional, los legisladores que integran el grupo parlamentario de Morena se deslindaron de estos acuerdos y rechazaron la forma en la que se están negociando diversos temas.

Previo al deslinde, el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Misael Máynez Cano, acusó al delegado de la República en Chihuahua de negociar que se bajaran las cuentas públicas del gobierno de Juárez con irregularidades por más de 50 millones de pesos y la de Gobierno del Estado con irregularidades de casi 600 millones de pesos, además de un sobreejercicio de 2 mil millones de pesos.

Tras los señalamientos de falta de transparencia por estos dos integrantes de Morena, y las cuales tocaron también al coordinador de la bancada del PAN, Fernando Álvarez Monje, el diputado morenista Benjamín Carrera Chávez fue el primero en tomar el micrófono para rechazar las negociaciones que se estaban realizando en este tema, así como también en la exclusión de las fuerzas políticas en la reunión que se sostuvo con el subsecretario de Egresos para el tema de la reestructura.

Carrera Chávez precisó que no se podía generalizar y hacer los señalamientos al partido por lo que estuviera realizando en lo oscuro el coordinador de los diputados y el delegado de AMLO en Chihuahua, señalando que él no solaparía estas actuaciones y se sumó a este posicionamiento la diputada Leticia Ochoa, quien señaló que pese a que pudieran haber repercusiones en su contra, no permitiría ni estaría de acuerdo con las acciones que se han hecho pr el coordinador.

En esta participación, la diputada precisó que ya había firmado anteriormente a favor de la destitución de Colunga Martínez como coordinador de los diputados de Morena y por su parte el legislador Gustavo de la Rosa respaldó a la legisladora, al igual que el diputado Francisco Humberto Chávez, quien señaló que ellos respondían por la ciudadanía no por los intereses personales.

Se sumó también a este postura, la subcoordinadora de la bancada de Morena, Ana Estrada García, quien señaló que dentro de las facultades de Juan Carlos Loera como delegado del Gobierno Federal no se encontraba estar influyendo en las decisiones que se toman al interior del Poder Legislativo.