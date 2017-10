Difiera Maru en informe de Sindicatura

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta Maru Campos dio a conocer que ella y el síndico Miguel Riggs tienen informaciones distintas en cuanto a lo que criticó esta mañana en el marco de su cuarto informe, donde precisó que el Ayuntamiento no cumple con todas las medidas para los trabajadores de Mantenimiento Urbano.

En sesión de Cabildo, Riggs Baeza, al tomar lectura hizo un especial énfasis en las observaciones hechas a diversas dependencias municipales, priorizando a la Dirección de Mantenimiento Urbano, “la cual simplemente no ha dado respuesta concreta a nuestras anotaciones”, sentenció el funcionario; situación que se ha dado después de que el equipo técnico de la Sindicatura saliera a calle para auditar y revisar las condiciones en las que se estaba prestando el servicio de limpieza y mantenimiento en distintos parques de la ciudad, en los cuales, se ha notado en numerosas ocasiones, que el prestador de servicios incumple con su contrato de trabajo en diversos rubros, lo cual nos lleva a afirmar que estamos pagando un servicio deficiente y muy caro, ante esto, la Dirección en mención ha decidido guardar silencio.

El Síndico expuso una situación similar en la Dirección de Obras Públicas, donde su dependencia ha detectado pagos duplicados y en exceso, casos que no fueron respondidos o debidamente aclarados en tiempo y forma por la dependencia. Riggs Baeza detalló que este tipo señalamientos se han enunciado en los servicios de rehabilitación y mantenimiento en variados inmuebles y espacios públicos, entre ellos, 4 unidades deportivas de la Ciudad de Chihuahua, sin embargo, el Síndico reconoció abiertamente la disposición que tuvo Obras Públicas en resarcir o remediar tales aspectos. “En este marco, hemos recuperado algún recurso, lo cual celebramos, sin embargo quedan otros tantos pendientes, por lo cual estaremos muy atentos a que se reintegren”, reconoció. “No es la cantidad, es el hecho de señalar y recuperar un recurso mal pagado, situación que se da por primera vez en el Ayuntamiento capitalino”, concluyó Riggs Baeza.

El síndico Municipal recalcó, que existe un problema serio en materia de Transparencia en la actual administración municipal, mismo que por fortuna ya se está atendiendo, subrayó; sin embargo, “en la Sindicatura nos lo hemos venido a topar de frente, precisamente al volver a tratar con el Órgano de Control Interno, instancia a la cual acudí a efecto de interponer una denuncia administrativa en contra de varios funcionarios de la administración pasada, los cuales, como ya es del conocimiento público, estuvieron inmiscuidos en la compra del edificio Scotiabank”, mencionó Riggs Baeza.

Este Órgano Interno recibió el oficio en el que le solicitábamos información relativa a si existía, o no, un procedimiento administrativo en contra de un determinado funcionario o ex funcionario de esta administración municipal, a lo cual no recibimos respuesta, simplemente fuimos notificados que lo pedido por la Sindicatura era de carácter de información reservada. La rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la transparencia son pilares fundamentales de todo buen gobierno y en tiempos como el nuestro, no podemos pensar que se generan por el simple discurso o por decreto, recalcó Miguel Riggs. Para finalizar, el Síndico de Chihuahua expresó que ha sido un año lleno de retos y complejidades, pero donde también hubo satisfacciones, recalcando que su intención no es calificar o descalificar, es ilustrar lo que acontece, tanto el acierto como el desacierto. “La actividad política está plagada de aristas, vértices y coyunturas, lo sabemos, pero el bien común es uno, y si apuntamos nuestra actividad en ese sentido, lo podemos alcanzar”, concluyo el funcionario.