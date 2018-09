Despiden a Uriel Loya; promete Corral que crimen no quedará impune

Noticias de Chihuahua.-

El Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, acudió esta tarde al funeral el presidente de Coparmex Parral, Uriel Loya Deister, quien fue asesinado durante la tarde del domingo por dos sujetos que escaparon en una motocicleta.

Acompañado por el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, el mandatario arribó poco antes de las 16:00 horas la Funeraria Loya para acompañar a la familia del líder empresarial en su duelo.

En la despedida de Uriel Loya también estuvo presente el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, que incluso lloró con los parientes del empresario.

A su salida del velorio, el jefe del ejecutivo estatal refrendó que este hecho no quedará impune y que se cuentan con algunos avances en la investigación pero que hasta que no se tenga una línea de investigación firme y concreta, no darán a conocer nada por el bien del proceso.

“Un joven valiente y con gran compromiso con la comunidad… Condenamos enérgicamente esta agresión cobarde, de un joven cabal, comprometido con los temas sociales de nuestro estado y de Parral”, dijo.

Imágenes e información de El Monitor de Parral