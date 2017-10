Desmiente Maru que Black Mamba esté descompuesta

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta municipal, Maru Campos dejó claro a los ciudadanos que la ausencia de la Black Mamba -vehículo blindado 4×4 recién adquirido- no se ha visto en Chihuahua no porque no sirva sino porque fue trasladado a la ciudad de Monterrey, NL, para adecuarla en el blindaje.

La munícipe indicó que estas adecuaciones no generan costo al Municipio ya que iban incluidas en los 7.4 millones de pesos.

También desmintió versiones que indican que fue llevada a tierras regias porque se descompuso.

“Se fue a Monterrey para adaptarse a esas circunstancias, a esas necesidades que eran cuestiones de asientos, eran cuestiones del volante, eran cuestiones pues físicas, de forma pero no de fondo”, explicó.

Fue el 14 de noviembre cuando la Black Mamba fue presentada en la Plaza de Armas, lugar donde mostró la DSPM el escenario de cómo operaría la máquina especial. Pues hace dos semanas había logrado la captura de dos presuntos delincuentes denunciados por robo.