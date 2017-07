Desiste Espinoza de registro para renovación del PRI

Noticias de Chihuahua.-

Por no haber condiciones para participar en una contienda democrática y transparente, debido a que desde la convocatoria se cargó hacía que solamente una persona se registrara, el priista Pablo Espinoza informó que no se registraría como aspirante para la renovación del Partido Revolucionario Institucional.

Espinoza manifestó que otra de las razones para no registrarse es continuar en su condición para poder seguir en la defensa jurídica tras la impugnación ante los tribunales electorales de la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal por extralimitarse a los estatutos del partido, por lo que arribará esta mañana a las oficinas del PRI Estatal para señalar que no se registrará por dichos motivos, además por no cumplir con la fórmula necesaria para dicho registro.

El ex funcionario estatal declaró que en dos ocasiones le “tumbaron” a quienes irían con él en fórmula por la Secretaría General, para lo cual se hizo una operación política basada en amenazas y miedos infundidos de perder sus trabajos o truncar sus carreras políticas si aceptaban ir en fórmula contra la “fórmula oficial”, misma que se concretó con Omar Bazán, presidente de Fundación Colosio como presidente y Georgina Zapata, diputada federal con licencia, como secretaria general.

Espinoza aseguró que se le imposibilitó por parte de actores políticos presentar una fórmula compuesta por un hombre y una mujer, o viceversa, debido a las amenazas que profirieron miembros del CDE a quienes dispusieron su ánimo para participar y a quiénes se les privó de su más elemental derecho de participar, votar y ser votada para un cargo partidista, omitiendo los nombres de ellas por respeto a su persona.

“No me registraré como aspirante para el cargo de Presidente del Comité Directivo Estatal por no existir las condiciones de igualdad e imparcialidad, continuaré por la vía legal con mi alegato en que sostengo que la convocatoria está viciada de origen y por consiguiente todas las actividades que se desprendan de ella”, manifestó el priista, quien indicó que a más tardar hoy se tendría que dar una respuesta por los tribunales ante la impugnación de dicha convocatoria y de resultar positivo, tendría que reponerse el proceso y nuevamente participaría.