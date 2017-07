Desechan denuncia contra ‘Teto’ y Serrano por fraude en el PMU

Noticias de Chihuahua.-

La Fiscalía General del Estado desechó la denuncia presentada por el dirigente de la asociación ‘Ciudadanos Vigilantes’, José Luis Rodríguez Chávez, en contra de los exalcaldes de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal y Enrique Serrano Escobar, por el delito de peculado en el Plan de Movilidad Urbana (PMU), debido a que es el Ayuntamiento el que debe interponer el recurso.

Rodríguez Chávez indicó hace más de tres años señaló por primera vez los malos manejos dentro del proyecto de movilidad Urbana que corrieron a cargo de Murguía y Serrano, y hace un año y medio que radicó la denuncia en la Fiscalía, sin embargo el expediente quedó congelado durante toda la administración de César Duarte Jáquez.

Sin embargo, dijo, el cambio de gobierno no significó que la carpeta de investigación siguiera su curso y que, por el contrario, quedó sin efecto la denuncia porque el Municipio, que es el ente afectado, no presentó ningún recurso por este desvío, ni tampoco el contrato de este proyecto, por lo que no se puede perseguir ningún delito.

El también presidente de Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, señaló que en campaña, Armando Cabada y otros ex candidatos, se comprometiron a dar seguimiento a la denuncia, no obstante el ahora acalde se abstuvo de presentar los documentos solicitados por la Fiscalía para fortalecer la denuncia, por lo que presionará al edil.

“Es una vergüenza, Cabada no ha tenido acercamiento con la Fiscalía, no ha querido meter a la cárcel a quienes hicieron mal uso de los recursos de los juarenses y lo que es peor, el gobernador Javier Corral tampoco ha ido tras ellos y solamente ha perseguido a los funcionarios cercanos a César Duarte”.