Desde el 9 de agosto Fepade solicitó desafuero de la presidenta del Congreso: SFP

Noticias de Chihuahua.-

La secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua, Stefany Olmos Loya, señaló que desde el nueve de agosto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la solicitud de declaración de procedencia o desafuero en contra de la legisladora local, Karina Velázquez Ramírez.

Olmos Loya confirmó así la declaración brindada por el coordinador de Análisis Técnico Jurídico y Prospectiva de la Fepade, Julio César Bonilla Gutiérrez, en la que aseguró que ya el proceso de desafuero en contra de la ahora presidenta del Poder Legislativo, Karina Velázquez, está abierto.

De esta manera, la Fepade busca proceder penalmente en su contra por su presunta participación dentro de la causa penal 457/2017, referente a la entrega de 14 millones 609 mil 583 pesos, provenientes del salario de los trabajadores de Gobierno del Estado de Chihuahua, al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a fin de favorecerlo durante las elecciones federales del 2015.

Velázquez Ramírez ostentaba entonces el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, por lo que habría sido responsable de aceptar la entrega de estos recursos ilegalmente retenidos de las compensaciones de todos los trabajadores con cargo de jefe de departamento y superiores, con sueldos de más de 12 mil pesos, los días 20 de cada mes.

Por este desvío ya fueron vinculados los ex servidores públicos Jaime Ramón H. C., Jesús O. A., Miguel Ángel M. A., así como del ex Secretario de Finanzas del PRI, Pedro Mauli R. Ch., en tanto que le fue girada una orden de aprehensión al ex gobernador César Duarte Jáquez.