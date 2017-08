Desconoce Cabildo de Juárez legislación federal sobre Síndicos: Isela Torres

Noticias de Chihuahua.-

La diputada Isela Torres Hernández, representante del Distrito 02, cuestionó la manera en la que el Cabildo de Ciudad Juárez pretende modificar “a modo” la figura del Síndico quitándole facultades pese a que en la recientemente creada Ley Estatal Anticorrupción le dota de nuevas atribuciones fiscalizadoras, lo que de acuerdo con los regidores, no es compatible con el actual Síndico Municipal Aarón Yáñez Limas.

La legisladora explicó que el exhorto que aprobaron los regidores en Juárez no tiene validez, dado que pretenden cambiar una armonización federal y que solamente lo hicieron para continuar con el golpeteo en contra del funcionario de extracción priista.

“Al parecer no están muy enterados de que es una legislación federal donde nos piden que haya más rendición de cuentas y transparencia. Como siempre lo ven como una manera de atacar al Síndico, tienen que recordar -si es que no les han explicado su Secretario del Ayuntamiento o los abogados que pudieran tener-, que es una norma federal y que lo que piden no viene etiquetado en lo particular como ellos quieren hacer” detalló la Subcoordinadora de la bancada del PRI.

Cabe destacar que Chihuahua será la primera entidad federativa en dotar las facultades del órgano interno de control municipal a la Sindicatura.