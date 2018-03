Descarta Rosy Carmona declinación a regiduría

Noticias de Chihuahua.-

La militante del Revolucionario Institucional, Rosy Carmona Carmona, descartó que haya declinado a la planilla de regidores del candidato Alejandro Domínguez y manifestó que lo único que no se firmó fue la posición número cinco que se le entregó dentro de la lista para estos cargos públicos.

Manifestó que esta posición fue elegida por los presidentes seccionales y en base a esto es que no declinó, sino que estaría dando lucha y continuaría rechazando la posición número cinco en la lista, la cual no fue firmada por la ex regidora del PRI pues consideró que debió aparecer en el primero o tercer lugar de la misma.

“Esta posición me indicaron que se debía a equilibrios y a grupos, pero creemos que merecemos un mejor lugar, nos indicaron que nos dejarían en los primeros cinco lugares, pero la posición número cinco es la última, no es precisamente ir a pelear por el número uno porque hay mucha gente que merece estar en estas posiciones, pero si esperábamos la primera o tercera posición”, señaló la ex regidora.

Agregó que estará abordando el tema de manera institucional en una de las asambleas del partido, en donde estará platicando con los presidentes seccionales, con quienes tomará la decisión, pues al ser una decisión colegiada respetará si se reitera la posición que se le concedió.

La lista de regidores quedó de la siguiente manera:

1. Aracely Rocha

2. Antonio García Hernández

3. Teokali Hidalgo Ramírez

4. Pedro Domínguez Alarcón

5. Rosa Carmona Carmona

6. Guillermo Domínguez Domínguez

7. Teporaca Romero

8. Enrique Rascón Carrillo

9. Camila Ochoa

10. Valentín Torres Hernández

11. Deyanira Perales