Dejan fuera a Riggs para investigar a Marco Quezada

Noticias de Chihuahua.-

El síndico local Miguel Riggs, dio a conocer que el no tiene bajo investigación expedientes del ex alcalde Marco Adán Quezada Martínez (2010-2013), pues ayer la alcaldesa Maru Campos confirmó que ante el Órgano de Control Interno del Ayuntameinto tiene bajo la lupa, cinco contratos firmados por el ex edil de hasta por 15 años, especialmente en publicidad y recolección de basura, pero estos servicios sólo cobran el dinero sin prestar el servicio.

En entrevista con el síndico mencionó que por su parte sólo se investiga a la administración 2013-2016 encabezada por Javier Garfio Pacheco. Refirió que una vez que concluya, sí el órgano antes señalado comparte la información contra la administración 2010-2013, también investigaría a profundidad, todo en base a la facultad que otorga la Ley Estatal Anticorrupción.

Falta comunicación. Indicó que la presidenta de Chihuahua, Maru Campos nunca le hizo la invitación para que ayudara a investigar esos presuntos contratos ‘fantasma’.

“Yo no sé si el órgano de control esté trabajando en esto, lo cierto es que hay una falta de comunicación entre el órgano y la Sindicatura”, puntualizó.

Concretó que toda investigación que hace la Sindicatura se las hacen llegar para mantenerlos informados, cosa que por parte del departamento antes señalado no pasa.

Finalmente respondió que de concluir con las investigaciones del Scotiabank, Quinta Touché, edificio Del Real, gaza Zootecnia y del medicamento del IMPE, precisó estar dispuesto en colaborar para investigaciones.